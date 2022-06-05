Комфер: ребята проделали хорошую работу, чтобы добиться победы для Кадри

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Джей Ти Комфер прокомментировал травму форварда Назема Кадри, полученную в третьем финальном матче Западной конференции в столкновении с нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Эвандером Кейном.

«Мы надеемся, что с Наземом всё в порядке. Он очень большая часть нашей команды и был таковым весь регулярный сезон и плей-офф, в раздевалке он лидер. Трудолюбивый парень. Многие ребята проделали хорошую работу, чтобы сделать шаг вперёд и добиться для него победы», – цитирует Комфера Sportsnet.

По ходу первого периода нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн в игровом эпизоде толкнул клюшкой в спину форварда соперника Назема Кадри, после чего тот сильно ударился о бортик и не смог продолжить игру. За данный приём Кейн был наказан пятиминутным штрафом.



После матча главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар рассказал, что травма Кадри может не позволить ему сыграть не только в этой серии, но и в оставшихся играх плей-офф.