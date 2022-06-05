Плющев — о Третьяке: на протяжении 10 лет он говорит фразу про катки, не предлагая нового!

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о словах президента ФХР Владислава Третьяка про проблемы в российском хоккее.
«В середине мая Третьяк в очередной раз был переизбран на пост президент ФХР. И в очередной раз заявил, что главная наша проблема – катки. Он реально считает, что в этом проблема? Да, он на протяжении 10 лет говорит одну и ту же фразу, не предлагая ничего нового! Катки строятся на деньги: или государственные, или частные. Ну, строим… В Москве больше 130 арен с искусственным льдом. И что, столица – лидер по хоккею или дала каких-то выдающихся игроков за последние 5-10 лет? Что толку? Катки не готовят игроков, их готовят специалисты.
Раньше по всей Белокаменной насчитывалось четыре катка с искусственным льдом – в «Лужниках» два, в Сокольниках и ЦСКА. А какие мастерюги были. Наверное, президенту ФХР больше нечего сказать.
Не знаю, кто его окружает. Может, родственников взял на работу. Наверное, в круг его советников входят люди, к хоккею отношения не имеющие. Вот и результаты такие.
У нас сплошные проблемы, а мы даже не можем обрисовать их круг. И признаться себе в этом, чтобы их решать. Мы слышим, что всё нормально. Это уровень нашего президента федерации», – цитирует Плющева «Спорт уик-энд».
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