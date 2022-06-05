Ривз — о 2-0 в серии с «Тампой»: ты хочешь похоронить их, как только можешь
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Ривз прокомментировал предстоящий третий матч в рамках финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-0).
«Нельзя давать такой команде передышку. Ты хочешь похоронить их, как только можешь. Наш менталитет в том, что мы хотим выиграть следующий матч», — цитирует Ривза журналист Винс Меркольяно.
Напомним, встреча состоится в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Стартовое вбрасывание — в 22:00 по московскому времени.
В первой встрече подопечные Жерара Галлана оказались сильнее со счётом 6:2, во второй одержали победу со счётом 3:2. Во втором полуфинале Кубка Стэнли встречаются «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз», «лавины» выигрывают со счётом 3-0.
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