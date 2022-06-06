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Кучеров обошёл легенду «Далласа» Майка Модано в списке лучших бомбардиров в плей-офф НХЛ

Кучеров обошёл легенду «Далласа» Майка Модано в списке лучших бомбардиров в плей-офф НХЛ
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В Тампе (США) завершился третий матч финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.

На 31-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Рейнджерс» в большинстве одну шайбу в составе «Тампы» отыграл российский нападающий Никита Кучеров. На 42-й минуте россиянин отдал результативную передачу. Кроме того, Кучеров отдал голевой пас на последней минуте, принеся победу «Тампе». Таким образом, 26-летний нападающий довёл свой бомбардирский счёт в карьере в плей-офф НХЛ до 147 очков. Он обошёл легенду «Даллас Старз» Майком Модано и сравнялся с Марком Рекки, разделив с ним 32-33 места.

Напомним, «Тампа» сократила отставание в серии — 1-2.

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