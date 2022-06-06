Купер: Кучеров очень сильно вырос за последние годы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер отметил прогресс Никиты Кучерова за последние годы.

«Никита очень сильно вырос в последние сезоны. Это впечатляет, каким он стал командным игроком, который также имеет огромный талант. Он не смотрит с высока на игроков. Единственный хоккеист, на кого он может обозлиться — это он сам», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в третьем матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) забил гол и сделал две результативные передачи.



Для россиянина этот матч стал 20-м в карьере в плей-офф НХЛ, в котором он набирал минимум три очка. Кучеров стал шестым игроком в истории НХЛ, которому покорилось это достижение. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки (59 матчей), Марку Мессье (30 матчей), Яри Курри (28 матчей), Денису Савару (21 матч) и Яромиру Ягру (20 матчей).