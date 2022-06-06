Купер: Кучеров очень сильно вырос за последние годы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер отметил прогресс Никиты Кучерова за последние годы.
«Никита очень сильно вырос в последние сезоны. Это впечатляет, каким он стал командным игроком, который также имеет огромный талант. Он не смотрит с высока на игроков. Единственный хоккеист, на кого он может обозлиться — это он сам», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в третьем матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) забил гол и сделал две результативные передачи.
Для россиянина этот матч стал 20-м в карьере в плей-офф НХЛ, в котором он набирал минимум три очка. Кучеров стал шестым игроком в истории НХЛ, которому покорилось это достижение. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки (59 матчей), Марку Мессье (30 матчей), Яри Курри (28 матчей), Денису Савару (21 матч) и Яромиру Ягру (20 матчей).
- 6 июня 2022
-
05:02
-
04:55
-
03:32
-
02:51
-
02:30
-
01:57
-
01:50
-
01:34
-
01:14
-
01:06
-
00:59
-
00:51
-
00:43
-
00:30
-
00:24
-
00:10
- 5 июня 2022
-
23:59
-
23:44
-
23:40
-
23:37
-
23:05
-
22:48
-
22:05
-
21:53
-
21:14
-
20:35
-
19:33
-
19:00
-
18:19
-
18:00
-
17:50
-
17:40
-
16:55
-
16:48
-
16:32