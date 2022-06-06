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Василевский вышел на второе место по победам в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Василевский вышел на второе место по победам в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
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Завершился третий матч финала Восточной конференции, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Эта победа стала девятой для российского голкипера Андрея Василевского. Он вышел на вторую позицию, обогнав канадца Майка Смита из «Эдмонтон Ойлерз». Смит имеет в своей копилке 8 побед. Первое место за другим россиянином Игорем Шестёркиным, который добился сразу 10 побед.

Первой звездой этого матча признан нападающий «Тампы» Ондржей Палат, который стал автором победой шайбы. Второй звездой признан российский голкипер хозяев Андрей Василевский, который отразил 28 бросков за матч. Третья звезда – ещё один нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, который забил гол и сделал результативную передачу.

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