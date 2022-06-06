Константин Власов назначен тренером вратарей в московском «Динамо»

Московское «Динамо» объявило нового тренера вратарей команды. Им стал Константин Власов, работавший на протяжении последних трёх сезонов в екатеринбургском «Автомобилисте».



Тренерскую карьеру специалист начал в 2006 году в «Газовике». Также с тюменским «Рубином» он становился обладателем Братины и серебряных медалей ВХЛ, а в КХЛ помимо «Автомобилиста» работал с «Адмиралом» и ЦСКА.

«Константин Власов — современный тренер, имеющий за своей спиной богатый опыт работы с вратарями, как на льду, так и в психологическом плане. Немаловажно, что этот опыт победный. Я уверен, что Константин Владимирович добавит надёжности и стабильности нашей молодой вратарской бригаде», — цитирует главного тренера динамовцев Алексея Кудашова официальный сайт клуба.

«Тренерский штаб московского «Динамо» на сезон 2022/2023 сформирован. Тренером вратарей нашей команды назначен Константин Власов. Это опытный тренер, который становился победителем в чемпионате ВХЛ, а также продуктивно работал в клубах КХЛ. Мы рассматривали его кандидатуру ещё год назад, однако не удалось прийти к общему знаменателю. Теперь все получилось. Приветствуем Константина Владимировича в «Динамо» и желаем удачи! Вместе мы добьемся хороших результатов», — цитирует генерального менеджера клуба Алексея Сопина официальный сайт «Динамо».