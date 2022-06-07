«Колорадо» в овертайме обыграл «Эдмонтон» и стал первым финалистом Кубка Стэнли
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу в матче в овертайме, счёт – 6:5, и выиграли серию.
У «Эдмонтона» забивали Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Зак Кассиан, а также дубль на свой счёт записал Зак Хайман.
У победителей в этой игре забивали Кейл Макар, Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон, Девон Тэйвз, Микко Рантанен и Арттури Лехконен в овертайме.
Российский нападающий гостей Валерий Ничушкин в этой игре результативными действиями не отметился.
Таким образом, «Колорадо» выиграл серию 4-0 и стал первым финалистом Кубка Стэнли текущего розыгрыша.
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