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Вратарь «Эдмонтона» эмоционально отреагировал на пропущенную шайбу, сильно ударив клюшку

Вратарь «Эдмонтона» эмоционально отреагировал на пропущенную шайбу, сильно ударив клюшку
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«Эдмонтон Ойлерз» уступил в четвёртом матче финальной серии Западной конференции НХЛ «Колорадо Эвеланш» в овертайме со счётом 5:6 и покинул розыгрыш Кубка Стэнли — 2022.

Голкипер «нефтяников» Майк Смит эмоционально отреагировал на одну из пропущенных шайб во встрече, сильно ударив клюшкой о лёд, а затем выкинув её. Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.

40-летний голкипер провёл 16 матчей в плей-офф, отразив 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,38.

Напомним, «Эдмонтон» уступил в серии со счётом 0-4. Ранее канадский клуб в первом раунде плей-офф переиграл «Лос-Анджелес Кингз» (4-3), а во втором оказался сильнее в дерби с «Калгари Флэймз» (4-1). Последний раз «Ойлерз» становились обладателем Кубка Стэнли в 1990 году, всего на их счету пять трофеев.

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