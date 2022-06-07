Трёхкратная олимпийская чемпионка в женском хоккее получила должность в «Монреале»

Знаменитая канадская хоккеистка Мари-Филип Пулен получила должность в структуре команды Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс», сообщается на официальном сайте «Хабс».



Отмечается, что она будет работать в отделе развития игроков.



Напомним, 31-летняя Пулен выиграла 15 медалей на международных соревнованиях в составе сборной Канады, включая три золота Олимпийских игр 2010, 2014 и 2022 годов, серебро Олимпиады 2018 года, золото чемпионатов мира 2012 и 2021 годов, шесть серебряных медалей чемпионатов мира (2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017), а также одной бронзовой (2019).



Кроме того, хоккеистка во всех трёх победных финалах Олимпийских игр становилась автором решающего гола. Она была знаменосцем сборной Канады на церемонии открытия Олимпиады-2022.

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