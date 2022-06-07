Трёхкратная олимпийская чемпионка в женском хоккее получила должность в «Монреале»

Знаменитая канадская хоккеистка Мари-Филип Пулен получила должность в структуре команды Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс», сообщается на официальном сайте «Хабс».
Отмечается, что она будет работать в отделе развития игроков.
Напомним, 31-летняя Пулен выиграла 15 медалей на международных соревнованиях в составе сборной Канады, включая три золота Олимпийских игр 2010, 2014 и 2022 годов, серебро Олимпиады 2018 года, золото чемпионатов мира 2012 и 2021 годов, шесть серебряных медалей чемпионатов мира (2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017), а также одной бронзовой (2019).
Кроме того, хоккеистка во всех трёх победных финалах Олимпийских игр становилась автором решающего гола. Она была знаменосцем сборной Канады на церемонии открытия Олимпиады-2022.
- 7 июня 2022
-
17:43
-
17:15
-
16:50
-
16:15
-
14:59
-
14:50
-
14:36
-
14:06
-
13:48
-
13:17
-
12:18
-
11:55
-
11:26
-
10:42
-
10:30
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:18
-
08:55
-
08:38
-
08:22
-
07:24
-
07:15
-
07:11
-
07:10
-
06:51
-
06:49
-
06:38
-
06:24
-
06:22
-
06:21
-
06:14
-
06:09
-
06:02