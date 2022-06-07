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Вратарь «Эдмонтона» накричал на судей после пропущенного гола. Видео

Вратарь «Эдмонтона» накричал на судей после пропущенного гола. Видео
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Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит не сдержал эмоций после третьей пропущенной шайбы при счёте 4:2 в четвёртом матче финальной серии Западной конференции НХЛ с «Колорадо Эвеланш».

40-летний вратарь ошибся, выбрасывая шайбу из своей зоны, и её перехватили игроки «лавин», после чего организовали атаку. Хоккеисты «Колорадо» довели шайбу до пятачка, откуда в сутолоке смогли протолкнуть её в ворота. В ходе финальной стадии атаки Смит упал в ворота. После гола голкипер поднялся и эмоционально поговорил с судьями, накричав на них.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

40-летний голкипер провёл 16 матчей в плей-офф, отразив 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,38.

Напомним, «Эдмонтон» проиграл в серии со счётом 0-4. Ранее канадский клуб в первом раунде плей-офф переиграл «Лос-Анджелес Кингз» (4-3), а во втором оказался сильнее в дерби с «Калгари Флэймз» (4-1). Последний раз «Ойлерз» становились обладателем Кубка Стэнли в 1990 году, всего на их счету пять трофеев.

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