Вратарь «Эдмонтона» накричал на судей после пропущенного гола. Видео

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит не сдержал эмоций после третьей пропущенной шайбы при счёте 4:2 в четвёртом матче финальной серии Западной конференции НХЛ с «Колорадо Эвеланш».
40-летний вратарь ошибся, выбрасывая шайбу из своей зоны, и её перехватили игроки «лавин», после чего организовали атаку. Хоккеисты «Колорадо» довели шайбу до пятачка, откуда в сутолоке смогли протолкнуть её в ворота. В ходе финальной стадии атаки Смит упал в ворота. После гола голкипер поднялся и эмоционально поговорил с судьями, накричав на них.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
40-летний голкипер провёл 16 матчей в плей-офф, отразив 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,38.
Напомним, «Эдмонтон» проиграл в серии со счётом 0-4. Ранее канадский клуб в первом раунде плей-офф переиграл «Лос-Анджелес Кингз» (4-3), а во втором оказался сильнее в дерби с «Калгари Флэймз» (4-1). Последний раз «Ойлерз» становились обладателем Кубка Стэнли в 1990 году, всего на их счету пять трофеев.
- 7 июня 2022
-
20:57
-
20:36
-
20:18
-
19:45
-
19:17
-
18:44
-
18:16
-
17:43
-
17:15
-
16:50
-
16:15
-
14:59
-
14:50
-
14:36
-
14:06
-
13:48
-
13:17
-
12:18
-
11:55
-
11:26
-
10:42
-
10:30
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:18
-
08:55
-
08:38
-
08:22
-
07:24
-
07:15
-
07:11
-
07:10
-
06:51
-
06:49