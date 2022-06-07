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В московском «Динамо» рассказали о плане предсезонной подготовки к новому сезону

В московском «Динамо» рассказали о плане предсезонной подготовки к новому сезону
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Руководство и тренерский штаб московского «Динамо» утвердили план предсезонной подготовки команды к сезону-2022/2023.

Отпуск у бело-голубых закончится 12 июля. Именно в этот день команда соберётся для прохождения углублённого медицинского обследования, после чего приступит к тренировкам в Новогорске. Как и год назад, динамовцы проведут большую часть месяца в Нижегородской области. Спортивная база в Бору распахнёт свои двери для команды Алексея Кудашова 15 июля. Сборы продлятся 16 дней и завершатся контрольной встречей с нижегородским «Торпедо».

Со 2 августа динамовцы продолжат подготовку к сезону в Новогорске. Нынешним летом команда Алексея Кудашова примет участие в двух предсезонных турнирах. Впервые в истории бело-голубые сыграют в Уфе за Кубок Республики Башкортостан. Турнир пройдёт с 10 по 14 августа. Даты и время начала матчей будут сообщены дополнительно. Не обойдётся и без традиционного Кубка Мэра Москвы, который пройдёт с 25 по 28 августа на арене «Мегаспорт».

Также в августе запланированы несколько контрольных матчей. Соперниками бело-голубых станут:
— 5 августа — хабаровский «Амур»;
— 11 августа — подмосковный «Витязь»;
— 20 августа — московский «Спартак»;
— 22 августа — нижегородское «Торпедо».

О месте проведения и времени начала матчей будет сообщено дополнительно.

«Предварительный план предсезонной подготовки не сильно отличается от того, что было в прошлых сезонах. Тренировочный центр в нижегородском Бору полностью соответствует пожеланиям тренерского штаба и позволяет команде иметь великолепные условия для подготовки к сезону. Важно, что большое количество матчей мы проведём на аренах КХЛ. Это совершенно другой опыт по сравнению со встречами на базе в Новогорске. Впервые наша команда сыграет на турнире в Уфе. Это очень интересный опыт для нас и первая проверка сил для обновленного «Динамо». С удовольствием приглашаем болельщиков на Кубок Мэра Москвы, который пройдёт перед началом сезона на арене «Мегаспорт», — приводит слова генерального менеджера ХК «Динамо» Алексея Сопина официальный сайт бело-голубых.

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