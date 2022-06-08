Андрей Василевский – первая звезда матча «Тампа» – «Рейнджерс»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии теперь равный – 2-2.



Российский голкипер хозяев Андрей Василевский признан первой звездой матча. На его счету 33 отражённых броска. Вторым признан Ондржей Палат, у которого три (1+2) очка. Третье место за Яном Руттой, который оформил дубль из голевых передач.



Примечательно, что единственный гол за гостей забил российский нападающий Артемий Панарин на 57-й минуте. Ему ассистировали американский защитник Адам Фокс и нападающий из США Эндрю Копп.

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