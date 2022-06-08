Генменеджер минского «Динамо» прокомментировал появление клуба МХЛ в Беларуси

Генеральный менеджер минского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал участие клуба «Динамо-Шинник» в новом сезоне МХЛ.
«Думаю, что появление белорусской команды в МХЛ откроет ещё большие возможности для нашей молодёжи. Вы хотите играть в МХЛ? Без проблем, вам даже не нужно уезжать для этого в Россию. Ведь теперь у нашей страны появился свой клуб в одной из сильнейших молодёжных лиг не только Европы, но и мира.
Мы видим, как минское «Динамо», выступая в Континентальной хоккейной лиге, помогает нашим белорусским игрокам прогрессировать и выходить на уровень национальной сборной, грандов КХЛ и даже клубов НХЛ (Шарангович, Усов, Протас, Колячонок, Хенкель и многие другие). И новая команда может сыграть аналогичную роль: в Бобруйске смогут готовить резерв для более младших сборных в очень конкурентных условиях», – цитирует Сушко официальный телеграм-канал минского «Динамо».
- 8 июня 2022
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