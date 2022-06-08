Форвард «Колорадо», вошедший в историю НХЛ, выбыл из строя перед финалом Кубка Стэнли
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Форвард «Колорадо Эвеланш» Эндрю Кольяно выбыл из строя перед финалом Кубка Стэнли, сообщает журналист Винни Венедетто в «Твиттере» со ссылкой на главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара.
Сообщается, что по-прежнему не восстановился нападающий Назем Кадри.
Напомним, «Колорадо» обыграл в финальной серии Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» в четырёх матчах (4-0). Соперник «Эвеланш» по финалу определится в паре «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Напомним, Кольяно вошёл в историю как хоккеист, сыгравший в 830 играх НХЛ подряд. Серия могла бы продлиться, если бы он не получил двухматчевую дисквалификацию за грубую игру в январе 2018 года. До 2018 года он не пропустил ни одного матча с начала своей карьеры в сезоне-2007/2008.
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