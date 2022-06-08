Впервые за 42 года ни один из экс-одноклубников Яромира Ягра не вышел в финал Кубка Стэнли

Впервые за 42 года ни один из хоккеистов, на каком-либо моменте игравший с Яромиром Ягром за один клуб, не вышел в финал Кубка Стэнли. Об этом сообщает известный подкаст Spittin' Chiclets в «Твиттере».

С 1980 года каждый сезон хотя бы один из бывших одноклубников великого чеха неизменно выходил в финал плей-офф НХЛ. После вылета «Эдмонтон Ойлерз» розыгрыш Кубка Стэнли покинул 40-летний голкипер Майк Смит, выступавший с Ягром в сезоне-2017/2018 за «Калгари Флэймз».

Отметим, что первым таким хоккеистом стал Брайан Троттье, выигрывавший трофей четырежды подряд в начале 1980-х с «Нью-Йорк Айлендерс». В сезоне-2020/2021 в финал Кубка Стэнли вышел бывший партнёр Ягра по «Нью-Джерси Дэвилз» — Джон Меррилл, сыгравший за «Монреаль Канадиенс». Прежде всего один одноклубник 49-летнего чеха не смог стать чемпионом (в 1986 году).