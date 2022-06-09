Маккиннон: я бы обменял 10 пиков в первом раунде на таких игроков, как Лехконен

Хоккеист «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон лестно высказался о своём партнёре по команде Арттури Лехконене.

«Я бы обменял 10 пиков в первом раунде драфта на таких игроков, как Арттури. Всё равно мы уже не будем играть, когда такие ребята попадут в лигу», — приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.

Напомним, в первом раунде «лавины» без поражений прошли «Нэшвилл Предаторз» (4-0), а во втором обыграли «Сент-Луис Блюз» (4-2), в третьем одолели канадский коллектив «Эдмонтон Ойлерз» (4-0). Соперником «Эвеланш» по финалу Кубка Стэнли станет победитель пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-2).

Примечательно, что Лехконен второй год подряд выводит свою команду в финал Кубка Стэнли решающим голом. Годом ранее он забил победную шайбу в ворота «Вегас Голден Найтс» за «Монреаль Канадиенс» (3:2).