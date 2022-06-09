Маккиннон: я бы обменял 10 пиков в первом раунде на таких игроков, как Лехконен

Хоккеист «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон лестно высказался о своём партнёре по команде Арттури Лехконене.
«Я бы обменял 10 пиков в первом раунде драфта на таких игроков, как Арттури. Всё равно мы уже не будем играть, когда такие ребята попадут в лигу», — приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.
Напомним, в первом раунде «лавины» без поражений прошли «Нэшвилл Предаторз» (4-0), а во втором обыграли «Сент-Луис Блюз» (4-2), в третьем одолели канадский коллектив «Эдмонтон Ойлерз» (4-0). Соперником «Эвеланш» по финалу Кубка Стэнли станет победитель пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-2).
Примечательно, что Лехконен второй год подряд выводит свою команду в финал Кубка Стэнли решающим голом. Годом ранее он забил победную шайбу в ворота «Вегас Голден Найтс» за «Монреаль Канадиенс» (3:2).
- 9 июня 2022
-
09:25
-
09:03
-
08:51
-
08:43
-
08:42
-
08:00
- 8 июня 2022
-
23:55
-
23:30
-
23:17
-
22:55
-
22:27
-
22:02
-
21:42
-
21:16
-
20:52
-
20:20
-
19:58
-
19:31
-
19:00
-
18:35
-
18:00
-
18:00
-
17:45
-
17:19
-
16:58
-
16:33
-
16:22
-
15:51
-
14:56
-
14:11
-
14:02
-
13:32
-
12:55
-
12:25
-
12:05