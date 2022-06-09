Американский журналист: у Иличей хорошая память. Поэтому Фёдоров не возглавит «Детройт»

Журналист Detroit Hockey Now Боб Дафф прокомментировал вероятность назначения Сергея Фёдорова главным тренером «Детройт Ред Уингз».



«Те, у кого короткая память, похоже, забывают, что Фёдоров сжёг мосты с «Детройтом». Не раз, а дважды.



В 1998 году «Каролина Харрикейнз» сделала предложение Фёдорову, которому «Ред Уингз» были вынуждены соответствовать. Это обошлось команде в $ 38 млн, включая бонус в $ 12 млн весной того же года, когда «Детройт» вышел в финал конференции.



В 2003 году Фёдоров отклонил четырёхлетний контракт «крыльев» на $ 40 млн, который сделал бы его самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, и подписал соглашение с «Анахайм Дакс» в качестве свободного агента.



Знаете, кто не забывает это? Семья Иличей. Те люди, которые лоббируют, чтобы Фёдоров прошёл собеседование в «Детройте», вероятно, те же, кто не может понять, почему майка Фёдорова с номером 91 не была поднята под своды арены.



Причина, по которой этого ещё не произошло, та же самая, по которой он не возглавит клуб. У Иличей хорошая память, они ценят верность», — написал Дафф.



Отметим, что Иличи — семья владельцев клуба. Майк Илич приобрёл «Детройт» в 1982-м и являлся владельцем команды до 2017 года, когда он скончался в возрасте 87 лет. В настоящий момент владельцем клуба является Мэриан Илич (вдова Илича), а президентом — Кристофер Илич (сын).

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