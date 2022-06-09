Никита Сошников может продолжить карьеру в НХЛ, один из вариантов — «Айлендерс»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Никита Сошников может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.



Одним из вариантов для 28-летнего хоккеиста является «Нью-Йорк Айлендерс». Отметим, что президентом по хоккейным операциям и генеральным менеджером «островитян» является Лу Ламорелло, с которым Сошников ранее работал в «Торонто Мэйпл Лифс».



В Континентальной хоккейной лиге у форварда закончился контракт с омским «Авангардом», он стал неограниченно свободным агентом. В прошедшем сезоне он провёл 11 матчей за ЦСКА и 22 встречи за омичей в регулярке, набрав 16 (4+12) очков. В Кубке Гагарина — 2022 Сошников сыграл в 13 играх за «Авангард», заработав 8 (5+3) баллов.



Ранее россиянин выступал в НХЛ за «Торонто» и «Сент-Луис Блюз», в общей сложности проведя 87 матчей и набрав 16 (8+8) очков.

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