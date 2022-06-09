Кэссиди — об увольнении из «Бостона»: на итоговой встрече говорилось, что остаюсь тренером

Бывший главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал увольнение с должности наставника «мишек».



«На итоговой встрече в конце сезона говорилось о том, что я останусь главным тренером. Так и должно было продолжаться. Разговоры идут после каждого сезона – тренеры уходят, контракты продлеваются, у кого-то статус-кво. Послание для меня было таким – это будет статус-кво. Это непростой момент. Я чувствую, что сделал свою работу. Всегда можно стать лучше», – приводит слова Кэссиди Boston Sports Journal.



В апреле 2017 года «Брюинз» назначили Кэссиди главным тренером команды. «Бостон» под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли 2019 года, где команда проиграла «Сент-Луис Блюз» в семи матчах. В сезоне-2019/2020 Кэссиди с «Брюинз», набрав 100 очков в чемпионате, выиграл Президентский кубок третий раз в истории клуба.

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