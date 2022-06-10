Партнёр Панарина не смог забросить в пустые ворота на последних секундах

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии – 3-2.

Ключевой момент случился за считанные минуты до конца игры при счёте 1:1. Артемий Панарин отдал передачу в центр на Эндрю Коппа, который в свою очередь перевёл шайбу на пустые ворота Райану Строуму. Канадец не сумел попасть по шайбе должным образом и не реализовал стопроцентный момент, который мог повлиять на исход матча.

В составе «Лайтнинг» глом отметился российский защитник Михаил Сергачёв, ещё одну шайбу в пустые ворота забросил Брендон Хагель с передачи Никиты Кучерова, а также отличился Ондржей Палат. Автором единственного гола «Рейнджерс» стал защитник Райан Линдгрен.



Примечательно, что Сергачёв вывел гостей вперёд лишь за 1 минуту 50 секунд до конца основного времени матча. В этом матче он забросил свою перву. Таким образом, «Тампа» сумела перевернуть ход серии и выйти вперёд (3-2), уступая в ней со счётом 0-2.



В этой встрече голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 броска из 25, а его соотечественник и визави из «Рейнджерс» Игорь Шестёркин – 24 из 26.



Следующий матч пройдёт в ночь на воскресенье, 12 июня, на домашнем льду «Лайтнинг». Начало встречи – 3:00 мск.