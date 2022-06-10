«Великолепный матч бывшей легенды «Монреаля». Журналист Sportsnet — об игре Сергачёва
Поделиться
Журналист Эрик Энгельс отреагировал на выступление российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва в пятом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли — 2022 с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1).
23-летний россиянин стал автором одной заброшенной шайбы и результативной передачи.
«Бывшая легенда «Монреаль Канадиенс» проводит великолепный матч», — написал Энгельс.
В текущем розыгрыше плей-офф Сергачёв принял участие в 16 матчах, забросив одну шайбу и отдав 5 голевых передач при показателе полезности "+5".
Счёт в серии между «Тампой» и «Рейнджерс» 3-2 в пользу «молний». Шестой матч серии состоится в воскресенье, 12 июня, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — в 3:00 по московскому времени.
Комментарии
- 10 июня 2022
-
09:48
-
09:05
-
08:40
-
08:20
-
07:56
-
07:50
-
07:36
-
07:20
-
07:20
-
06:56
-
06:50
-
06:38
-
06:30
-
06:20
-
06:12
-
06:11
-
06:01
-
05:44
-
04:55
-
04:38
-
04:16
- 9 июня 2022
-
22:48
-
21:54
-
21:04
-
20:02
-
19:19
-
19:04
-
18:45
-
18:11
-
17:56
-
17:13
-
16:21
-
15:59
-
15:44
-
15:13
Партнерский контент