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«Великолепный матч бывшей легенды «Монреаля». Журналист Sportsnet — об игре Сергачёва

«Великолепный матч бывшей легенды «Монреаля». Журналист Sportsnet — об игре Сергачёва
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Журналист Эрик Энгельс отреагировал на выступление российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва в пятом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли — 2022 с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1).

23-летний россиянин стал автором одной заброшенной шайбы и результативной передачи.

«Бывшая легенда «Монреаль Канадиенс» проводит великолепный матч», — написал Энгельс.

В текущем розыгрыше плей-офф Сергачёв принял участие в 16 матчах, забросив одну шайбу и отдав 5 голевых передач при показателе полезности "+5".

Счёт в серии между «Тампой» и «Рейнджерс» 3-2 в пользу «молний». Шестой матч серии состоится в воскресенье, 12 июня, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — в 3:00 по московскому времени.

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