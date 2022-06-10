Сергачёв поделился эмоциями от заброшенной шайбы в 5-м матче серии плей-офф с «Рейнджерс»

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал итоги пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2022 с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1).



23-летний россиянин стал автором одной заброшенной шайбы и результативной передачи.



«Победная шайба «Тампы»? Это не супер сумасшедшая игра. Это то, что постоянно практикуем. Нападающие идут к воротам, защитники бросают шайбу. Как сказал наш капитан Стивен Стэмкос: «Продолжайте делать это больше и больше, и вы получите вознаграждение. Сегодня мы получили вознаграждение.



Мой гол? Я испытал хорошие ощущения после того, как шайба залетела. Я не забиваю много голов, поэтому это определённо здорово", — цитирует Сергачёва официальный сайт НХЛ.



Счёт в серии между «Тампой» и «Рейнджерс» 3-2 в пользу «молний». Шестой матч серии состоится в воскресенье, 12 июня, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — в 3:00 по московскому времени.