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Сергачёв поделился эмоциями от заброшенной шайбы в 5-м матче серии плей-офф с «Рейнджерс»

Сергачёв поделился эмоциями от заброшенной шайбы в 5-м матче серии плей-офф с «Рейнджерс»
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал итоги пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2022 с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1).

23-летний россиянин стал автором одной заброшенной шайбы и результативной передачи.

«Победная шайба «Тампы»? Это не супер сумасшедшая игра. Это то, что постоянно практикуем. Нападающие идут к воротам, защитники бросают шайбу. Как сказал наш капитан Стивен Стэмкос: «Продолжайте делать это больше и больше, и вы получите вознаграждение. Сегодня мы получили вознаграждение.

Мой гол? Я испытал хорошие ощущения после того, как шайба залетела. Я не забиваю много голов, поэтому это определённо здорово", — цитирует Сергачёва официальный сайт НХЛ.

Счёт в серии между «Тампой» и «Рейнджерс» 3-2 в пользу «молний». Шестой матч серии состоится в воскресенье, 12 июня, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — в 3:00 по московскому времени.

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