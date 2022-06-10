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Стэмкос: у Палата менталитет воина. Хоккейные боги или карма вознаграждают его за игру

Стэмкос: у Палата менталитет воина. Хоккейные боги или карма вознаграждают его за игру
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Нападающий и капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли (3:1).

Победный гол на 59-й минуте забил чешский нападающий «молний» Ондржей Палат.

«Я говорил, и все мы говорили, что у Палли менталитет воина. Он готов сделать всё для победы, и получает награду, потому что играет правильно. Это хоккейные боги, карма или что-то ещё, но если ты делаешь всё правильно, то обязательно будешь вознаграждён», – приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Напомним, счёт в серии между «Тампой» и «Рейнджерс» — 3-2 в пользу «молний». Шестой матч серии состоится в воскресенье, 12 июня, в Тампе. Начало — в 3:00 мск.

Герой «Тампы» мог закончить матч в больнице. Палат чудом спасся от «убийцы» из «Рейнджерс» Герой «Тампы» мог закончить матч в больнице. Палат чудом спасся от «убийцы» из «Рейнджерс»
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