Стэмкос: у Палата менталитет воина. Хоккейные боги или карма вознаграждают его за игру

Нападающий и капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли (3:1).



Победный гол на 59-й минуте забил чешский нападающий «молний» Ондржей Палат.



«Я говорил, и все мы говорили, что у Палли менталитет воина. Он готов сделать всё для победы, и получает награду, потому что играет правильно. Это хоккейные боги, карма или что-то ещё, но если ты делаешь всё правильно, то обязательно будешь вознаграждён», – приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.



Напомним, счёт в серии между «Тампой» и «Рейнджерс» — 3-2 в пользу «молний». Шестой матч серии состоится в воскресенье, 12 июня, в Тампе. Начало — в 3:00 мск.