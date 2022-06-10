«Трактор» подписал новый контракт с Анваром Гатиятулиным
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Пресс-служба челябинского «Трактора» объявила о подписании нового контракта с главным тренером клуба Анваром Гатиятулиным.
Отмечается, что новое соглашение будет действовать до конца сезона-2023/2024.
«Рад продлению контракта с клубом на ещё один сезон. Я вырос в Челябинске, это мой родной город. Перед командой поставлены большие задачи, и мы приложим все усилия, чтобы воплотить их в жизнь», — сказал Гатиятулин.
46-летний специалист возглавлял «Трактор» с 2015 по 2018 год, а затем вернулся в клуб в 2020-м. Под его руководством челябинцы заняли второе место в регулярном чемпионате КХЛ-2021/2022 на Востоке. «Трактор» дошёл до финала Восточной конференции, где уступил магнитогорскому «Металлургу» со счётом 1-4 в серии.
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