«Трактор» подписал новый контракт с Анваром Гатиятулиным

Пресс-служба челябинского «Трактора» объявила о подписании нового контракта с главным тренером клуба Анваром Гатиятулиным.



Отмечается, что новое соглашение будет действовать до конца сезона-2023/2024.



«Рад продлению контракта с клубом на ещё один сезон. Я вырос в Челябинске, это мой родной город. Перед командой поставлены большие задачи, и мы приложим все усилия, чтобы воплотить их в жизнь», — сказал Гатиятулин.



46-летний специалист возглавлял «Трактор» с 2015 по 2018 год, а затем вернулся в клуб в 2020-м. Под его руководством челябинцы заняли второе место в регулярном чемпионате КХЛ-2021/2022 на Востоке. «Трактор» дошёл до финала Восточной конференции, где уступил магнитогорскому «Металлургу» со счётом 1-4 в серии.