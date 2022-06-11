Американский журналист: за Ничушкиным выстроится очередь из менеджеров разных клубов

Журналист авторитетного издания The Athletic Дом Лущишин поделился мыслями о ситуации с контрактом российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. Нападающий после этого сезона станет свободным агентом.

«За Ничушкиным может выстроиться очередь из менеджеров разных клубов.



Назем Кадри — не единственный хоккеист «Колорадо», добившийся в этом году рекордных карьерных показателей. Валерий Ничушкин был известен как цепкий, хорошо отрабатывающий в обороне форвард, против которого тяжело играть, но в этом сезоне он вышел на новый уровень, заметно прибавив в завершающей стадии атаки. Российский нападающий «Колорадо» проводит великолепный сезон, благодаря чему его фамилия появилась в обсуждении кандидатов на получение «Селки Трофи» (награду для лучшего форварда оборонительного плана).



В текущем плей-офф Ничушкин только прогрессировал. В трёх победных раундах плей-офф он стал опорой первых двух звеньев атаки «Колорадо», сильно играя как у своих ворот, так и у чужих. «Эвеланш» могут полагаться на Валерия в самых разных игровых ситуациях, на любом отрезке матча. Таким образом, за этот плей-офф он заработал приличную прибавку к своей текущей зарплате, которая составляет $ 2,5 млн за сезон в среднем. Если Ничушкин продолжит делать разницу и в финале Кубка Стэнли, то, скорее всего, менеджеры многих клубов выстроятся в очередь, чтобы подписать его после лучшего года в карьере», — приводит слова Лущишина The Athletic.