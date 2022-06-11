Парфимович: по соотношению «цена — качество» Лалонд — очень хороший выбор для «Динамо» Мн

Ведущий специалист спортивного отдела минского «Динамо» Андрей Парфимович прокомментировал приобретение Шона Лалонда.
«Мы заключили контракт с опытным, большим и агрессивным защитником, обладающим хорошими физическими данными, по-спортивному злым и неуступчивым характером. Из плюсов также могу отметить его опыт игры в КХЛ. Ему не нужно будет тратить время на адаптацию к специфике хоккея здесь. Многие отмечают его сильный и точный бросок. Он должен помочь нашей линии обороны стать ещё более надёжной, стабильной и сбалансированной. Не будем забывать, что у него правый хват клюшки, что очень ценно для игровой структуры любой современной команды.
Возраст Шона запишу скорее в его достоинства. Переговоры с хоккеистом шли достаточно долго, но сразу было заметно большое желание игрока вернуться в КХЛ. Мы предоставили ему эту возможность. По соотношению «цена – качество» — очень хороший выбор для «Динамо», — цитирует Парфимовича официальный сайт минчан.
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