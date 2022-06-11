Брюс Кэссиди — главный кандидат на должность тренера «Вегаса»

Бывший главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди – основной кандидат на должность главного тренера «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает журналист Франк Серавалли.

Ранее Кэссиди заявлял, что хотел бы сразу вернуться к тренерской работе и не собирается оставаться без клуба. Сообщается, что Кэссиди подтвердил, что несколько команд связались с ним. По рассуждениям Серавалли, «Вегас» должен быть среди них.

В апреле 2017 года «Брюинз» назначили Кэссиди главным тренером команды. «Бостон» под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли 2019 года, где команда проиграла «Сент-Луис Блюз» в семи матчах. В сезоне-2019/2020 Кэссиди с «Брюинз», набрав 100 очков в чемпионате, выиграл Президентский кубок третий раз в истории клуба. По окончании сезона-2021/2022 Кэссиди покинул пост тренера «Бостона».