Стэмкос — о суеверии: нужно пойти на большое количество жертв, чтобы выиграть конференцию

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос ответил на вопрос, почему решил прикоснуться к кубку Принца Уэльского — призу, который вручается победителю Восточной конференции, — несмотря на суеверия.

«Послушайте, вы заслуживаете этот трофей. Нужно пойти на большое количество жертв, чтобы выиграть его. Вы хотите отпраздновать это. Это такая редкость, и нам так повезло, что мы сделали это уже три раза подряд. Так что мы собираемся насладиться этим моментом, будем гордиться собой, а завтра вновь приступим к работе.

Это то, чем можно гордиться, принять это и поделиться этим со всеми, кто помог вам добраться сюда. Это был наш девиз последние пару лет», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Отметим, что среди хоккеистов существует суеверие, что нельзя притрагиваться к промежуточным трофеям, которым и является кубок за победу в конференции, так как есть лишь один, главный, приз — Кубок Стэнли.