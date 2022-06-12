Кожевников — о выходе «Тампы» в финал: Шестёркин мог вытащить, но там асфальтоукладчики

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о российском голкипере «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоре Шестёркине и о выходе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финал Кубка Стэнли.
«Просто замечательный матч «Тампы»! Василевский, как всегда, творил чудеса. Если он не получит вратарский приз по итогам сезона, я буду удивлён! Кучеров всегда на высочайшем уровне, Сергачёв тоже прекрасен. Все молодцы! Но Панарин так не смотрелся, забил несколько, выглядел просто прилично, если взять все встречи. Поздравляю с хорошей игрой его. Кому-то повезло больше.
Если бы не Шестёркин, те два матча тоже бы не выиграли. Он мог вытащить серию, но там не машина, а невероятный подбор игроков у «Тампы». Асфальтоукладчики! У них и название такое, «молнии», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 12 июня 2022
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