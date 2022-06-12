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Московское «Динамо» подписало контракт с бывшим голкипером «Эдмонтона» Коноваловым

Московское «Динамо» подписало контракт с бывшим голкипером «Эдмонтона» Коноваловым
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Московское «Динамо» в своём телеграм-канале объявило о подписании контракта с российским голкипером Ильёй Коноваловым.

Ранее «Эдмонтон Ойлерз» выставил вратаря на безусловный драфт отказов с целью расторгнуть контракт.

В начале текущего межсезонья московское «Динамо» закрепило за собой права на вратаря. Это произошло в результате обмена между бело-голубыми и ярославским «Локомотивом», в ходе которого в стан железнодорожников направился голкипер Иван Бочаров.

Большую часть сезона Коновалов выступал в АХЛ за «Бейкерсфилд Кондорс». Голкипер провёл 16 матчей в регулярном чемпионате.

Напомним, по итогам регулярки КХЛ бело-голубые заняли четвёртое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф. В первом раунде «Динамо» обыграло «Северсталь» в семи матчах, а во втором уступило московскому ЦСКА 0-4.

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