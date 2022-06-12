Коновалов — о 32-м номере в «Динамо»: если вернётся Овечкин — конечно, легенде отдам

Голкипер Илья Коновалов поделился эмоциями после подписания контракта с московским «Динамо».
«Предложение возникло быстро. Я играл в Северной Америке и ближе к концу сезона решил принять решение о возвращении в Россию. В «Динамо» быстро откликнулись на это и предложили хорошие условия, хорошие контракты. И я здесь. Рад здесь находиться.
Я знаю Алексея Николаевича Кудашова. Начинал в «Локомотиве» когда-то молодым, ездил на сборы с командой, на выезды катался. Знаю его как тренера отличного, хорошего, он бронзу выиграл с «Локомотивом». Приятно играть под его руководством, с большим нетерпением жду игр.
Задачи, как всегда, максимальные: проявить себя, давать результат клубу, самому развиваться. И опять же Кубок Гагарина.
Когда спрашивали меня про номер, я спросил, можно ли играть под 32-м, мне сказали: «Без проблем». Если Овечкин вернётся – конечно, легенде отдам. Придётся подвинуться», – сказал Коновалов на YouTube-канале «Динамо».
- 12 июня 2022
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