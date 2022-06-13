Американский журналист рассказал, что может дать «Вашингтону» российский защитник Алексеев

Журналист Yahoo! Sports Ян Кэннеди порассуждал о перспективных молодых игроках, которые в ближайшее время могут войти в обойму «Вашингтон Кэпиталз». Среди них – российский защитник Александр Алексеев и белорусский форвард Алексей Протас.
«Алексеев может эффективно перемещать шайбу по льду, а если учесть время в зоне атаки, у него есть большое преимущество. Сейчас Алексееву нужно полагаться на свои габариты и размах рук, поскольку его скорость по-прежнему вызывает беспокойство, но считается, что это не столько врождённая проблема, сколько навык, который можно улучшить с помощью тренировок в межсезонье. Он может помочь «Вашингтону» реализовать большинство и сыграть эффективную смену.
Алексей Протас – габаритный форвард. В этом сезоне нападающий провёл 33 игры за «Кэпиталз», и в следующем он будет стремиться надолго закрепить за собой место в обойме», – написал журналист.
Напомним, Алексеев был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ в 2018 году под общим 31-м номером.
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