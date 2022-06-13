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Журналист The Athletic иронично высказался об игре Василевского в решающих матчах плей-офф

Журналист The Athletic иронично высказался об игре Василевского в решающих матчах плей-офф
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Обозреватель авторитетного издания The Athletic Майкл Руссо иронично высказался об игре российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, имеющего потрясающую статистику в решающих матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Возможно, наиболее шокирующим нюансом шестого матча серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором «Лайтнинг» одержали победу 2:1, стало то, что Василевский пропустил аж один гол. Вот насколько идеально играл суперзвёздный голкипер «Тампы» в ключевых матчах плей-офф в последние годы», – приводит слова журналиста The Athletic.

Напомним, в последних восьми решающих матчах серии Василевский неизменно одерживал победу, в среднем за встречу отражая 99,1% бросков при коэффициенте надёжности 0.25. Кроме того, российский голкипер оформил шесть шат-аутов.

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