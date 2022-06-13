Копп — о своём будущем в «Рейнджерс»: ещё не женился ни на одном из решений
Поделиться
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Эндрю Копп прокомментировал информацию о своём будущем.
«После того как произошёл обмен в дедлайн, я сказал своему агенту, что он может заниматься своими делами и я не буду с ним разговаривать до конца сезона. Разговоры о будущем были отложены на второй план. Сейчас рана после вылета из плей-офф ещё слишком свежа, но в ближайшие недели я оценю свою ситуацию.
Я определённо наслаждался временем, проведённым в «Рейнджерс». И я чувствую, что у нас ещё остались здесь незавершённые дела, но я ещё не женился ни на одном из решений», — сказал Копп на пресс-конференции.
Напомним, 27-летний форвард стал игроком «Рейнджерс» в результате обмена из «Виннипег Джетс» в марте 2022 года.
Комментарии
- 13 июня 2022
-
21:14
-
20:51
-
20:36
-
20:32
-
20:30
-
20:14
-
19:34
-
19:05
-
18:48
-
17:48
-
17:18
-
16:50
-
16:38
-
15:55
-
15:00
-
14:39
-
13:40
-
13:28
-
12:55
-
12:36
-
12:17
-
12:01
-
11:42
-
11:16
-
11:03
-
09:41
-
09:10
-
08:37
-
04:37
-
04:10
-
03:25
-
01:58
- 12 июня 2022
-
22:41
-
21:52
-
21:22
Партнерский контент