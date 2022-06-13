Копп — о своём будущем в «Рейнджерс»: ещё не женился ни на одном из решений

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Эндрю Копп прокомментировал информацию о своём будущем.



«После того как произошёл обмен в дедлайн, я сказал своему агенту, что он может заниматься своими делами и я не буду с ним разговаривать до конца сезона. Разговоры о будущем были отложены на второй план. Сейчас рана после вылета из плей-офф ещё слишком свежа, но в ближайшие недели я оценю свою ситуацию.



Я определённо наслаждался временем, проведённым в «Рейнджерс». И я чувствую, что у нас ещё остались здесь незавершённые дела, но я ещё не женился ни на одном из решений», — сказал Копп на пресс-конференции.



Напомним, 27-летний форвард стал игроком «Рейнджерс» в результате обмена из «Виннипег Джетс» в марте 2022 года.