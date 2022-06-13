Гретцки: «Тампа» во многом схожа с той командой «Айлендерс». Василевский — особенный

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки сравнил легендарную команду «Нью-Йорк Айлендерс» образца 1980-х и нынешний состав «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Островитяне» выиграли четыре Кубка Стэнли подряд с сезона-1979/1980 по 1982/1983. На счету «молний» два трофея кряду, они сыграют в финале нынешнего розыгрыша.
«Устойчивость «Тампы» во многом схожа с той командой «Айлендерс». Они могут соревноваться с вами в катании, могут играть в оборонительной манере, могут играть в силовом стиле. Вратарь «Тампы» – Андрей Василевский – особенный. Как Билли Смит, как Грант Фюр. Чем важнее матч, тем лучше он играет.
Мышление «Тампы» настроено так, что они не могут проиграть. Их трудовая этика экстраординарна. Они выкладываются в каждой смене, играют самоотверженно», – цитирует Гретцки The Athletic.
- 13 июня 2022
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