Гретцки: «Тампа» во многом схожа с той командой «Айлендерс». Василевский — особенный

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки сравнил легендарную команду «Нью-Йорк Айлендерс» образца 1980-х и нынешний состав «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Островитяне» выиграли четыре Кубка Стэнли подряд с сезона-1979/1980 по 1982/1983. На счету «молний» два трофея кряду, они сыграют в финале нынешнего розыгрыша.



«Устойчивость «Тампы» во многом схожа с той командой «Айлендерс». Они могут соревноваться с вами в катании, могут играть в оборонительной манере, могут играть в силовом стиле. Вратарь «Тампы» – Андрей Василевский – особенный. Как Билли Смит, как Грант Фюр. Чем важнее матч, тем лучше он играет.



Мышление «Тампы» настроено так, что они не могут проиграть. Их трудовая этика экстраординарна. Они выкладываются в каждой смене, играют самоотверженно», – цитирует Гретцки The Athletic.