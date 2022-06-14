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Форварду «Рейнджерс» не объяснили, почему он остался в запасе на 6-й матч серии с «Тампой»

Форварду «Рейнджерс» не объяснили, почему он остался в запасе на 6-й матч серии с «Тампой»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко прокомментировал непопадание в состав на шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2, 2-4).

«Я не знал, что останусь в запасе, пока не увидел состав на матч.Мне никто не объяснил почему, но я хочу использовать это решение как мотивацию.

Я хочу показать, что выше этого. Вы должны включить меня в состав, я хороший игрок. Я был недоволен отсутствием в составе, но это не сыграет роль в переговорах по контракту. Мне нравится играть в Нью-Йорке», — цитирует Какко The Score.

«Я пытался выиграть матч, просто меняя состав. Мы любим Какко, он хороший игрок… но мы просто выбрали лучшее сочетание игроков на игру», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан.

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