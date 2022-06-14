Буцаев: в ДНК «Тампы» заложен менталитет чемпионов. Василевский вселяет страх в соперников

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».



«Игра Василевского на протяжении последних нескольких сезонов показывает и доказывает, что он является лучшим вратарём на сегодняшний день. Неспроста «Тампа» уже третий год подряд выходит в финал Кубка Стэнли и имеет все шансы вновь завоевать титул.



Очень мощно играют «молнии». Может быть, многие хотели, чтобы в этом году в финал вышла другая команда, но в ДНК «Тампы» заложен менталитет. Они с чемпионским достоинством достигают нужного результата.



«Тампа» сильна во всех линиях, а Василевский вселяет в соперников опасения и даже, может быть, страх. Я соглашусь, что Андрей заслужил приз лучшему голкиперу лиги. Он достоин получить его в этом сезоне. Думаю, так и будет.



Несмотря на отличную игру Шестёркина за «Рейнджерс», уровень «Тампы» намного выше. Они являются сильнейшими в Восточной Конференции. Игорь показал свой уровень, без его надёжной игры «Рейнджерс» вряд ли могли рассчитывать на такой успех в этом сезоне.



В футболе говорят, что вратарь — это половина команды. В хоккее же, на мой взгляд, вратари сейчас это более чем половина команды. Надёжная игра голкиперов даёт возможность одноклубникам чувствовать себя более уверенно, зная, что на последнем рубеже есть человек, который может выручить.



Что касается финала, то спорт непредсказуем, могут случиться сюрпризы. Считаю, что у «Тампы» больше шансов, несмотря на то, что «Колорадо» очень интересная команда, но у них есть проблемы во вратарской линии. Если голкипер «Колорадо» сможет поймать кураж, то мы увидим очень интересную финальную серию», — цитирует Буцаева «РБ Спорт».