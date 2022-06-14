Лехтеря не вернётся в «Спартак»
Поделиться
Финский форвард Йори Лехтеря не планирует возвращаться в московский «Спартак». Об этом сообщил агент игрока Илкка Ларва.
По словам представителя Лехтеря, вариант возвращения в Россию 34-летнего финского хоккеиста исключён. Пока неизвестно, где он продолжит карьеру. В качестве вариантов называются «Таппара» и один из швейцарских клубов.
Лехтеря перешёл в «Спартак» в мае 2020 года. В дальнейшем он продлил контракт ещё на сезон.
До этого финский нападающий в КХЛ также выступал за СКА, «Сибирь» и «Локомотив». У него также есть опыт выступления в НХЛ. В США он поиграл за «Филадельфию Флайерз» и «Сент-Луис Блюз».
Многие легионеры начали покидать клубы КХЛ после начала украинских событий. В первую очередь начали уезжать финские игроки.
Комментарии
- 14 июня 2022
-
18:48
-
18:39
-
18:32
-
18:14
-
17:34
-
17:11
-
16:11
-
16:03
-
15:44
-
15:16
-
14:30
-
13:39
-
12:49
-
12:31
-
11:55
-
11:48
-
11:17
-
10:43
-
10:30
-
09:54
-
09:28
-
08:51
-
08:31
-
06:25
-
05:55
-
05:42
-
04:57
- 13 июня 2022
-
23:51
-
22:54
-
22:27
-
22:17
-
21:51
-
21:14
-
20:51
-
20:36
Партнерский контент