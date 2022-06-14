Лехтеря не вернётся в «Спартак»

Финский форвард Йори Лехтеря не планирует возвращаться в московский «Спартак». Об этом сообщил агент игрока Илкка Ларва.



По словам представителя Лехтеря, вариант возвращения в Россию 34-летнего финского хоккеиста исключён. Пока неизвестно, где он продолжит карьеру. В качестве вариантов называются «Таппара» и один из швейцарских клубов.



Лехтеря перешёл в «Спартак» в мае 2020 года. В дальнейшем он продлил контракт ещё на сезон.



До этого финский нападающий в КХЛ также выступал за СКА, «Сибирь» и «Локомотив». У него также есть опыт выступления в НХЛ. В США он поиграл за «Филадельфию Флайерз» и «Сент-Луис Блюз».

Многие легионеры начали покидать клубы КХЛ после начала украинских событий. В первую очередь начали уезжать финские игроки.