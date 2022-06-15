Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сравнил Миннеаполис и Новокузнецк.

«Тяжело сравнивать города в Америке и России. Они же все разные. Вот в Новокузнецке нет таких высоток, как в Миннеаполисе, который больше сам по себе. Даже в приближении нет ничего одинакового. Всё разное», — приводит слова Капризова «Матч ТВ».

«Миннесота» по итогам регулярного чемпионата НХЛ вышла в плей-офф НХЛ. На стадии четвертьфинала Западной конференции команда проиграла «Сент-Луис Блюз».

Напомним, россиянин в 81 матче в регулярном чемпионате сезона-2021/2022 набрал 108 (47+61) очков. Кроме того, Капризов стал лучшим голеадором «Миннесоты» в плей-офф, забросив семь шайб из 16, которыми отметилась «Миннесота» в шести матчах серии.