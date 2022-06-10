Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Главные ограниченно свободные агенты НХЛ в 2022 году, Ткачук, Фиала, Романов, Какко, Лайне, Робертсон, Строум

Капризов потеряет крутого партнёра? Главные ограниченно свободные агенты НХЛ
Дмитрий Сторожев
Главные ограниченно свободные агенты НХЛ
Комментарии
Романов оформится в лидера «Монреаля», Ткачука озолотят в «Калгари».

Почти через месяц, 13 июля, в Северной Америке открывается рынок свободных агентов. Большинство сделок будет проходить с так называемыми НСА – неограниченно свободными агентами. Но при этом и за тем, как развиваются дела у ограниченно свободных агентов, тоже стоит последить. Тем более что нас наверняка ожидает несколько сделок с их участием.

Брок Бёзер («Ванкувер»)

Первораундник 2015 года очень бодро начинал свою карьеру в НХЛ и после окончания контракта новичка заслужил солидную прибавку – на протяжении последних трёх лет кэпхит американского форварда был равен $ 5,875 млн. При этом не сказать, что Брок сполна оправдывает возложенные на него надежды – в безоговорочного игрока топ-3 для «Ванкувера» он не превратился и в определённый момент попросту перестал развиваться, с каждым годом только ухудшая общий показатель результативности.

Правда, в последние годы Бёзеру было тяжело сосредоточиться на хоккее – его отец долгое время страдал от деменции и скончался в конце мая. В такой ситуации игра отходит даже не на второй план. Ожидать большой прибавки для форварда вряд ли стоило – справедливым был бы контракт на 2-3 года с зарплатой $ 6-6,5 млн – но в последнем сезоне Брок заработал $ 7,5 млн, а это значит, что квалификационное предложение должно быть не меньше.

Дилан Строум («Чикаго»)

Младший брат форварда «Рейнджерс» Райана Строума, выбранный под третьим номером в том же 2015 году «Аризоной», кажется, окончательно завоевал место первого центра в «Блэкхоукс», отобрав его у многолетнего капитана команды Джонатана Тэйвза. По ходу второй половины сезона Дилан закрепился в тройке с Патриком Кейном и Алексом Дебринкэтом, набрав 41 очко в 49 матчах в 2022 году. Для сравнения – в 20 играх в концовке 2021-го на его счету было только семь результативных действий.

Дилан Строум

Дилан Строум

Фото: Martin Rose/Getty Images

В условиях, когда у «ястребов» и так довольно ограниченный выбор в центре, удержание Строума должно стать для клуба одной из приоритетных задач. Стоить оно будет не менее $ 3,6 млн, но канадец вправе просить и все $ 4-4,5 млн.

Ессе Пульюярви («Эдмонтон»)

От четвёртого номера драфта-2016 в Эдмонтоне наверняка ожидали большей продуктивности, но сказать, что Пульюярви полностью провалился в «Ойлерз», тоже будет неправильно. В прошедшем сезоне финн был одним из самых полезных игроков «нефтяников», правда, только в регулярке – в плей-офф Ессе совсем потерялся.

Возможно, финну пойдёт на пользу смена амплуа – Пульюярви подойдёт многим командам НХЛ в качестве игрока второго-третьего звеньев, в меньшей степени заточенного на атаку. Благо, что это трудоспособный игрок, который, как кажется, стал заложником завышенных ожиданий.

Но демонстрировать свою состоятельность Ессе, скорее всего, будет уже не в «Эдмонтоне» — учитывая, что под потолком у «Ойлерз» только $ 7,1 свободных млн, извечная вратарская проблема и необходимость сохранить Эвандера Кейна, очень вероятен обмен финна.

Арттури Лехконен («Колорадо»)

В «Колорадо» должны быть очень довольны игрой Лехконена – финн отметился 11 результативными действиями в 14 матчах плей-офф, включая гол, который вывел «лавин» в первый за 21 год финал Кубка Стэнли. Арттури становится настоящим талисманом – в прошлом сезоне его заброшенная шайба также подарила путёвку в решающую серию «Монреалю».

Такого не было 21 год! «Колорадо» выжил в безумном матче и вышел в финал НХЛ Такого не было 21 год! «Колорадо» выжил в безумном матче и вышел в финал НХЛ

«Эвеланш» наверняка хотели бы сохранить финского нападающего – квалификационное предложение в таком случае будет составлять всего $ 2,3 млн, — но за $ 26 млн им также нужно продлить Назема Кадри, Валерия Ничушкина, Андре Бураковски, Джоша Мэнсона и Дарси Кемпера.

Александр Романов («Монреаль»)

Российский защитник в этом сезоне стал очень важной частью обороны «Канадиенс» — повысил среднее игровое время с 17:15 в прошлом году до 20:24 и провёл больше остальных хоккеистов «Монреаля» при игре в меньшинстве. В Квебеке явно хотят сохранить Александра на как можно долгий срок, да и сам Романов это желание разделяет.

Новость по теме
Российский защитник «Монреаля» Романов выиграл «Жак Бошам Молсон Трофи»

Вопрос только в будущем контракте – исходя из нынешних финансовых трудностей «хабс» (потолок с учётом находящегося в долгосрочном списке травмированных Ши Уэбера превышен почти на $ 1 млн), самым верным вариантом для защитника выглядит контракт-мост на два-три года с зарплатой $ 3-4 млн.

Каапо Какко («Рейнджерс»)

К игре Какко, которого в 2019 году выбрали на драфте под вторым номером, у многих болельщиков «Рейнджерс» есть большие вопросы – свой статус финский форвард едва ли оправдывает, не отличаясь высокой результативностью. Однако в этом плей-офф Каапо вышел на новый уровень – в серии с «Тампой» его звено с Филипом Хитилом и Алекси Лафренье стало одним из откровений нынешних «рейнджеров».

Линия детей стала кошмаром «Тампы». Чемпиона НХЛ крушат его же оружием Линия детей стала кошмаром «Тампы». Чемпиона НХЛ крушат его же оружием

Нет сомнений, что Какко входит в долгосрочную перспективу развития «синерубашечников» — в конце концов, отчасти и ради его сохранения «Рейнджерс» в прошлом году обменяли Павла Бучневича. Вот только где полуфиналистам Кубка Стэнли найти столько денег? Ведь за $ 13,5 млн им необходимо продлить контракты ещё и с Коппом, Ватрано, Георгиевым, Строумом и ещё нескольким игроками.

Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»)

В прошедшем сезоне Кемпе сделал большой качественный скачок – шведский нападающий стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером «королей», наколотив аж 35 шайб в регулярке. В стремительно омолаживающемся «Лос-Анджелесе» Адриан должен закрепиться в статусе нового лидера команды. Стоит ожидать, что руководство «Кингз» увеличит кэпхит шведа ($ 4 млн) как минимум в два раза.

Тони Деанджело («Каролина»)

Деанджело должен быть очень благодарен руководству «Каролины» — несмотря на дурную репутацию и, мягко говоря, скепсис со стороны болельщиков, «ураганы» предоставили защитнику возможность реабилитироваться. И этой возможностью Тони воспользовался на все 100%, став самым результативным игроком обороны «Харрикейнз» и самым полезным игроком команды после Джейккоба Славина.

Тони Деанджело

Тони Деанджело

Фото: Nancy Lane/Getty Images

За этот год Деанджело заработал всего $ 1 млн, теперь же его услуги будут стоить в несколько раз больше. Есть сомнения, что «Каролина» потянет его новую зарплату – у «ураганов» есть только $ 19,3 млн под потолком и большой набор НСА и ОСА, которых необходимо продлить. Возможно, Тони пойдёт навстречу поверившему в него клубу и согласится на зарплату с кэпхитом около $ 3 млн. При этом нельзя исключать и вариант с обменом.

Эндрю Манджапане («Калгари»)

После завоевания золота ЧМ-2021 форвард «Калгари» ударно начал новый сезон в НХЛ – до конца года Манджапане наколотил 18 шайб в 29 матчах, благодаря чему вёл борьбу за первое место в списке снайперов. Однако в 2022-м Эндрю подсдулся – в оставшихся встречах на его счету только 17 точных бросков, которые, пусть и сложились в красивое число 35, оставили смешанное впечатление от его сезона.

В списке приоритетных игроков «огоньков» для продления контракта канадец наверняка не входит даже в тройку, что, впрочем, вряд ли помешает ему остаться в клубе – денег у «Флэймз» даже с учётом потенциальных трат на Годро и Ткачука достаточно, чтобы дать Манджапане зарплату $ 3,5-4 млн.

Патрик Лайне («Коламбус»)

Финский вингер впервые в карьере закончил сезон с показателем очко за игру. При этом в «Коламбусе» он играет роль одной из главных скрипок, и очень уверенно. Для «Блю Джекетс» ситуация с его продлением выглядит весьма просто: у клуба есть и желание, и возможность сохранить Лайне.

Патрик Лайне

Патрик Лайне

Фото: nhl.com

Что касается финна, то он ещё в начале мая сказал, что это желание взаимно. Да и кто же откажется провести ещё год в Огайо за $ 7,5 млн?

Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег»)

Канадский форвард, который был частью обмена Лайне в «Коламбус», во втором сезоне в «Виннипеге» вернулся на тот уровень, который он демонстрировал в первые пару лет в НХЛ. Однако поговаривают, что ему не нравится уже и в Манитобе, поэтому представители игрока не спешат обсуждать новое соглашение с клубом.

Даже несмотря на непростой характер Дюбуа, к нему есть интерес со стороны многих клубов лиги. Поэтому вероятность, что Пьер-Люк вскоре вновь сменит команду, очень высока.

Йеспер Братт («Нью-Джерси»)

Удивительно, но в команде, где играют два первых номера недавних драфтов, лучшим бомбардиром стал хоккеист, выбранный под 162-м номером (хотя Джек Хьюз наверняка обошёл бы Йеспера, не пропусти он почти половину сезона). Учитывая, что «Дэвилз» не испытывают никаких проблем с потолком (в особенности после ухода девятимиллионного Суббэна), они наверняка предложат шведу долгосрочный контракт на уровне, близком к уровню Хьюза и Хишира – то есть $ 7-8 млн.

Джейсон Робертсон («Даллас»)

В прошлом году 22-летний американец неожиданно составил конкуренцию Кириллу Капризову за звание лучшего новичка сезона. В этом же его выступление ввиду огромных успехов форварда «Уайлд» могло вновь остаться в тени для российского зрителя, но Джейсон тоже добился большого прогресса, став самым полезным игроком «Далласа» и показав лучший средний показатель по очкам за игру (1,07) в команде.

Несомненно, руководство «звёзд» хочет надолго сохранить Робертсона в клубе, но предложить ему долгосрочный контракт пока мешают тяжёлые контракты Сегина и Бенна. Поэтому весьма вероятен мост на два или три (до окончания договора Бенна) года.

Кевин Фиала («Миннесота»)

Год назад швейцарец подписал с «Миннесотой» однолетний контракт на $ 5,1 млн, но после сезона с 88 очками он будет стоить куда дороже. И это большая проблема для «Миннесоты», которая связана по рукам и ногам штрафами за выкуп контрактов Паризе и Сутера – в распоряжении «Уайлд» есть только $ 7,3 млн. Дополнительная беда «дикарей» в том, что пока в клубе есть лишь один вратарь с контрактом на следующий сезон – Кэм Тальбо.

Новость по теме
The Athletic: «Миннесота» хочет получить пик 1-го раунда и топ-проспекта за форварда Фиалу

Даже если в «Миннесоте» вновь решат пойти с канадцем в качестве основного голкипера, ему всё равно понадобится бэкап, который съест какую-то часть оставшейся под потолком суммы, что практически наверняка делает невозможным сохранение Фиалы в клубе.

Мэттью Ткачук («Калгари»)

О том, что Мэттью Ткачук игрок талантливый, было известно давно. Но вряд ли кто-то ожидал от него настолько сильного сезона, особенно после не самого стабильного выступления в последние пару лет. Однако вместе с Элиасом Линдхольмом и Джонни Годро Ткачук был частью одного из самых мощных звеньев прошедшей регулярки.

Мэттью Ткачук

Мэттью Ткачук

Фото: nhl.com/flames

К и без того солидной зарплате $ 7 млн Мэттью наверняка получит прибавку. Насколько большую – зависит и от того, удастся ли «Калгари» договориться о новом контракте с Годро, который находится в статусе НСА. Если Джонни останется, вероятен и контракт-мост приблизительно на тех же условиях. Если же нет – «огонькам» ничего не помешает предложить Ткачуку долгосрочное соглашение с кэпхитом не менее $ 10 млн.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022