Капризов потеряет крутого партнёра? Главные ограниченно свободные агенты НХЛ

Почти через месяц, 13 июля, в Северной Америке открывается рынок свободных агентов. Большинство сделок будет проходить с так называемыми НСА – неограниченно свободными агентами. Но при этом и за тем, как развиваются дела у ограниченно свободных агентов, тоже стоит последить. Тем более что нас наверняка ожидает несколько сделок с их участием.

Брок Бёзер («Ванкувер»)

Первораундник 2015 года очень бодро начинал свою карьеру в НХЛ и после окончания контракта новичка заслужил солидную прибавку – на протяжении последних трёх лет кэпхит американского форварда был равен $ 5,875 млн. При этом не сказать, что Брок сполна оправдывает возложенные на него надежды – в безоговорочного игрока топ-3 для «Ванкувера» он не превратился и в определённый момент попросту перестал развиваться, с каждым годом только ухудшая общий показатель результативности.

Правда, в последние годы Бёзеру было тяжело сосредоточиться на хоккее – его отец долгое время страдал от деменции и скончался в конце мая. В такой ситуации игра отходит даже не на второй план. Ожидать большой прибавки для форварда вряд ли стоило – справедливым был бы контракт на 2-3 года с зарплатой $ 6-6,5 млн – но в последнем сезоне Брок заработал $ 7,5 млн, а это значит, что квалификационное предложение должно быть не меньше.

Дилан Строум («Чикаго»)

Младший брат форварда «Рейнджерс» Райана Строума, выбранный под третьим номером в том же 2015 году «Аризоной», кажется, окончательно завоевал место первого центра в «Блэкхоукс», отобрав его у многолетнего капитана команды Джонатана Тэйвза. По ходу второй половины сезона Дилан закрепился в тройке с Патриком Кейном и Алексом Дебринкэтом, набрав 41 очко в 49 матчах в 2022 году. Для сравнения – в 20 играх в концовке 2021-го на его счету было только семь результативных действий.

Дилан Строум Фото: Martin Rose/Getty Images

В условиях, когда у «ястребов» и так довольно ограниченный выбор в центре, удержание Строума должно стать для клуба одной из приоритетных задач. Стоить оно будет не менее $ 3,6 млн, но канадец вправе просить и все $ 4-4,5 млн.

Ессе Пульюярви («Эдмонтон»)

От четвёртого номера драфта-2016 в Эдмонтоне наверняка ожидали большей продуктивности, но сказать, что Пульюярви полностью провалился в «Ойлерз», тоже будет неправильно. В прошедшем сезоне финн был одним из самых полезных игроков «нефтяников», правда, только в регулярке – в плей-офф Ессе совсем потерялся.

Возможно, финну пойдёт на пользу смена амплуа – Пульюярви подойдёт многим командам НХЛ в качестве игрока второго-третьего звеньев, в меньшей степени заточенного на атаку. Благо, что это трудоспособный игрок, который, как кажется, стал заложником завышенных ожиданий.

Но демонстрировать свою состоятельность Ессе, скорее всего, будет уже не в «Эдмонтоне» — учитывая, что под потолком у «Ойлерз» только $ 7,1 свободных млн, извечная вратарская проблема и необходимость сохранить Эвандера Кейна, очень вероятен обмен финна.

Арттури Лехконен («Колорадо»)

В «Колорадо» должны быть очень довольны игрой Лехконена – финн отметился 11 результативными действиями в 14 матчах плей-офф, включая гол, который вывел «лавин» в первый за 21 год финал Кубка Стэнли. Арттури становится настоящим талисманом – в прошлом сезоне его заброшенная шайба также подарила путёвку в решающую серию «Монреалю».

«Эвеланш» наверняка хотели бы сохранить финского нападающего – квалификационное предложение в таком случае будет составлять всего $ 2,3 млн, — но за $ 26 млн им также нужно продлить Назема Кадри, Валерия Ничушкина, Андре Бураковски, Джоша Мэнсона и Дарси Кемпера.

Александр Романов («Монреаль»)

Российский защитник в этом сезоне стал очень важной частью обороны «Канадиенс» — повысил среднее игровое время с 17:15 в прошлом году до 20:24 и провёл больше остальных хоккеистов «Монреаля» при игре в меньшинстве. В Квебеке явно хотят сохранить Александра на как можно долгий срок, да и сам Романов это желание разделяет.

Вопрос только в будущем контракте – исходя из нынешних финансовых трудностей «хабс» (потолок с учётом находящегося в долгосрочном списке травмированных Ши Уэбера превышен почти на $ 1 млн), самым верным вариантом для защитника выглядит контракт-мост на два-три года с зарплатой $ 3-4 млн.

Каапо Какко («Рейнджерс»)

К игре Какко, которого в 2019 году выбрали на драфте под вторым номером, у многих болельщиков «Рейнджерс» есть большие вопросы – свой статус финский форвард едва ли оправдывает, не отличаясь высокой результативностью. Однако в этом плей-офф Каапо вышел на новый уровень – в серии с «Тампой» его звено с Филипом Хитилом и Алекси Лафренье стало одним из откровений нынешних «рейнджеров».

Нет сомнений, что Какко входит в долгосрочную перспективу развития «синерубашечников» — в конце концов, отчасти и ради его сохранения «Рейнджерс» в прошлом году обменяли Павла Бучневича. Вот только где полуфиналистам Кубка Стэнли найти столько денег? Ведь за $ 13,5 млн им необходимо продлить контракты ещё и с Коппом, Ватрано, Георгиевым, Строумом и ещё нескольким игроками.

Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»)

В прошедшем сезоне Кемпе сделал большой качественный скачок – шведский нападающий стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером «королей», наколотив аж 35 шайб в регулярке. В стремительно омолаживающемся «Лос-Анджелесе» Адриан должен закрепиться в статусе нового лидера команды. Стоит ожидать, что руководство «Кингз» увеличит кэпхит шведа ($ 4 млн) как минимум в два раза.

Тони Деанджело («Каролина»)

Деанджело должен быть очень благодарен руководству «Каролины» — несмотря на дурную репутацию и, мягко говоря, скепсис со стороны болельщиков, «ураганы» предоставили защитнику возможность реабилитироваться. И этой возможностью Тони воспользовался на все 100%, став самым результативным игроком обороны «Харрикейнз» и самым полезным игроком команды после Джейккоба Славина.

Тони Деанджело Фото: Nancy Lane/Getty Images

За этот год Деанджело заработал всего $ 1 млн, теперь же его услуги будут стоить в несколько раз больше. Есть сомнения, что «Каролина» потянет его новую зарплату – у «ураганов» есть только $ 19,3 млн под потолком и большой набор НСА и ОСА, которых необходимо продлить. Возможно, Тони пойдёт навстречу поверившему в него клубу и согласится на зарплату с кэпхитом около $ 3 млн. При этом нельзя исключать и вариант с обменом.

Эндрю Манджапане («Калгари»)

После завоевания золота ЧМ-2021 форвард «Калгари» ударно начал новый сезон в НХЛ – до конца года Манджапане наколотил 18 шайб в 29 матчах, благодаря чему вёл борьбу за первое место в списке снайперов. Однако в 2022-м Эндрю подсдулся – в оставшихся встречах на его счету только 17 точных бросков, которые, пусть и сложились в красивое число 35, оставили смешанное впечатление от его сезона.

В списке приоритетных игроков «огоньков» для продления контракта канадец наверняка не входит даже в тройку, что, впрочем, вряд ли помешает ему остаться в клубе – денег у «Флэймз» даже с учётом потенциальных трат на Годро и Ткачука достаточно, чтобы дать Манджапане зарплату $ 3,5-4 млн.

Патрик Лайне («Коламбус»)

Финский вингер впервые в карьере закончил сезон с показателем очко за игру. При этом в «Коламбусе» он играет роль одной из главных скрипок, и очень уверенно. Для «Блю Джекетс» ситуация с его продлением выглядит весьма просто: у клуба есть и желание, и возможность сохранить Лайне.

Патрик Лайне Фото: nhl.com

Что касается финна, то он ещё в начале мая сказал, что это желание взаимно. Да и кто же откажется провести ещё год в Огайо за $ 7,5 млн?

Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег»)

Канадский форвард, который был частью обмена Лайне в «Коламбус», во втором сезоне в «Виннипеге» вернулся на тот уровень, который он демонстрировал в первые пару лет в НХЛ. Однако поговаривают, что ему не нравится уже и в Манитобе, поэтому представители игрока не спешат обсуждать новое соглашение с клубом.

Даже несмотря на непростой характер Дюбуа, к нему есть интерес со стороны многих клубов лиги. Поэтому вероятность, что Пьер-Люк вскоре вновь сменит команду, очень высока.

Йеспер Братт («Нью-Джерси»)

Удивительно, но в команде, где играют два первых номера недавних драфтов, лучшим бомбардиром стал хоккеист, выбранный под 162-м номером (хотя Джек Хьюз наверняка обошёл бы Йеспера, не пропусти он почти половину сезона). Учитывая, что «Дэвилз» не испытывают никаких проблем с потолком (в особенности после ухода девятимиллионного Суббэна), они наверняка предложат шведу долгосрочный контракт на уровне, близком к уровню Хьюза и Хишира – то есть $ 7-8 млн.

Джейсон Робертсон («Даллас»)

В прошлом году 22-летний американец неожиданно составил конкуренцию Кириллу Капризову за звание лучшего новичка сезона. В этом же его выступление ввиду огромных успехов форварда «Уайлд» могло вновь остаться в тени для российского зрителя, но Джейсон тоже добился большого прогресса, став самым полезным игроком «Далласа» и показав лучший средний показатель по очкам за игру (1,07) в команде.

Несомненно, руководство «звёзд» хочет надолго сохранить Робертсона в клубе, но предложить ему долгосрочный контракт пока мешают тяжёлые контракты Сегина и Бенна. Поэтому весьма вероятен мост на два или три (до окончания договора Бенна) года.

Кевин Фиала («Миннесота»)

Год назад швейцарец подписал с «Миннесотой» однолетний контракт на $ 5,1 млн, но после сезона с 88 очками он будет стоить куда дороже. И это большая проблема для «Миннесоты», которая связана по рукам и ногам штрафами за выкуп контрактов Паризе и Сутера – в распоряжении «Уайлд» есть только $ 7,3 млн. Дополнительная беда «дикарей» в том, что пока в клубе есть лишь один вратарь с контрактом на следующий сезон – Кэм Тальбо.

Даже если в «Миннесоте» вновь решат пойти с канадцем в качестве основного голкипера, ему всё равно понадобится бэкап, который съест какую-то часть оставшейся под потолком суммы, что практически наверняка делает невозможным сохранение Фиалы в клубе.

Мэттью Ткачук («Калгари»)

О том, что Мэттью Ткачук игрок талантливый, было известно давно. Но вряд ли кто-то ожидал от него настолько сильного сезона, особенно после не самого стабильного выступления в последние пару лет. Однако вместе с Элиасом Линдхольмом и Джонни Годро Ткачук был частью одного из самых мощных звеньев прошедшей регулярки.

Мэттью Ткачук Фото: nhl.com/flames

К и без того солидной зарплате $ 7 млн Мэттью наверняка получит прибавку. Насколько большую – зависит и от того, удастся ли «Калгари» договориться о новом контракте с Годро, который находится в статусе НСА. Если Джонни останется, вероятен и контракт-мост приблизительно на тех же условиях. Если же нет – «огонькам» ничего не помешает предложить Ткачуку долгосрочное соглашение с кэпхитом не менее $ 10 млн.