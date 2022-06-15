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Кэссиди прокомментировал назначение на пост главного тренера «Вегаса»

Кэссиди прокомментировал назначение на пост главного тренера «Вегаса»
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Новый главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди поделился эмоциями от подписания контракта с клубом.

«Я рад присоединиться к команде, разделяющей моё стремление к победам. Мне не терпится начать работать с группой талантов, собранной в Вегасе.

Со стороны то, как город принял «Голден Найтс», выглядело очень впечатляюще. Мы – я и моя семья – с нетерпением ждём возможности стать частью этого», – цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Общая статистика Кэссиди в качестве главного тренера в НХЛ — 292-155-53, а также на его счету ещё 38 побед в плей-офф Кубка Стэнли. Ранее Брюс с сезона-2016/2017 занимал должность главного тренера «Бостон Брюинз». Во время пребывания Кэссиди на посту «Брюинз» квалифицировались в плей-офф в каждом из шести сезонов, вышли в финал Кубка Стэнли в 2019 году, проиграв в семи матчах «Сент-Луис Блюз».

В сезоне-2019/2020 Кэссиди с «Бостоном», набрав 100 очков в чемпионате, выиграл Президентский кубок третий раз в истории клуба и получил награду лучшему тренеру чемпионата.

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