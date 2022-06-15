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Генменеджер «Вегаса»: Кэссиди — подходящий тренер для нашей команды

Генменеджер «Вегаса»: Кэссиди — подходящий тренер для нашей команды
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Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон прокомментировал назначение Брюса Кэссиди на пост главного тренера «Вегаса».

«Его успехи за шесть лет в «Бостоне» очень впечатляют. У команды всегда было своё лицо, она была одной из лучших в НХЛ с точки зрения количества забитых и пропущенных голов, разницы шайб и игры спецбригад. Это подходящий тренер для нашей команды в настоящее время», – цитирует Маккриммона официальный сайт НХЛ.

Общая статистика Кэссиди в качестве главного тренера в НХЛ — 292-155-53, а также на его счету ещё 38 побед в плей-офф Кубка Стэнли. Ранее Брюс с сезона-2016/2017 занимал должность главного тренера «Бостон Брюинз». Во время пребывания Кэссиди на посту «Брюинз» квалифицировались в плей-офф в каждом из шести сезонов, вышли в финал Кубка Стэнли в 2019 году, проиграв в семи матчах «Сент-Луис Блюз».

В сезоне-2019/2020 Кэссиди с «Бостоном», набрав 100 очков в чемпионате, выиграл Президентский кубок третий раз в истории клуба и получил награду лучшему тренеру чемпионата.

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