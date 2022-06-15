Генменеджер «Вегаса»: Кэссиди — подходящий тренер для нашей команды

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон прокомментировал назначение Брюса Кэссиди на пост главного тренера «Вегаса».
«Его успехи за шесть лет в «Бостоне» очень впечатляют. У команды всегда было своё лицо, она была одной из лучших в НХЛ с точки зрения количества забитых и пропущенных голов, разницы шайб и игры спецбригад. Это подходящий тренер для нашей команды в настоящее время», – цитирует Маккриммона официальный сайт НХЛ.
Общая статистика Кэссиди в качестве главного тренера в НХЛ — 292-155-53, а также на его счету ещё 38 побед в плей-офф Кубка Стэнли. Ранее Брюс с сезона-2016/2017 занимал должность главного тренера «Бостон Брюинз». Во время пребывания Кэссиди на посту «Брюинз» квалифицировались в плей-офф в каждом из шести сезонов, вышли в финал Кубка Стэнли в 2019 году, проиграв в семи матчах «Сент-Луис Блюз».
В сезоне-2019/2020 Кэссиди с «Бостоном», набрав 100 очков в чемпионате, выиграл Президентский кубок третий раз в истории клуба и получил награду лучшему тренеру чемпионата.
- 15 июня 2022
-
14:19
-
13:41
-
13:08
-
12:44
-
12:16
-
12:01
-
11:24
-
11:20
-
11:10
-
10:47
-
10:38
-
09:49
-
09:43
-
09:25
-
09:08
-
08:33
-
08:26
-
06:58
-
06:06
-
05:39
-
05:04
-
04:26
-
03:49
-
02:12
-
01:50
- 14 июня 2022
-
23:55
-
23:25
-
23:14
-
23:05
-
22:49
-
22:27
-
22:20
-
21:48
-
21:33
-
20:50