Кучеров вошёл в тройку и приблизился к Малкину по очкам в финалах Кубка Стэнли

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме, благодаря чему они открыли счёт в серии – 1-0.
Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», благодаря результативной передаче во втором периоде 28-летний российский нападающий «молний» Никита Кучеров стал третьим по количеству результативных действий в финалах Кубка Стэнли среди действующих игроков, на его счету их стало 17. Он обошёл Патрика Кейна (16) из «Чикаго Блэкхоукс». Больше только у Евгения Малкина (18) и Сидни Кросби (20), представляющие «Питтсбург Пингвинз».
Финал Кубка Стэнли — пушка! 7 главных интриг главной серии сезона.
В текущем плей-офф Кучеров проводит свой 18-й матч. На его счету 24 (7+17) результативных действия при показателе полезности «+4» и 14 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 563 встречах, в них Никита набрал 617 (246+371) очков.
- 16 июня 2022
-
07:19
-
07:09
-
06:55
-
06:54
-
06:29
-
06:16
-
06:11
-
06:09
-
05:51
-
05:41
-
05:37
-
05:22
-
05:11
-
05:10
-
04:55
-
04:47
-
04:28
-
04:20
-
03:38
-
03:03
-
02:24
-
02:05
- 15 июня 2022
-
23:50
-
23:17
-
22:45
-
22:21
-
21:57
-
21:37
-
21:18
-
21:02
-
20:57
-
20:38
-
20:18
-
19:54
-
19:22