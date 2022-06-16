Кучеров вошёл в тройку и приблизился к Малкину по очкам в финалах Кубка Стэнли

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме, благодаря чему они открыли счёт в серии – 1-0.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», благодаря результативной передаче во втором периоде 28-летний российский нападающий «молний» Никита Кучеров стал третьим по количеству результативных действий в финалах Кубка Стэнли среди действующих игроков, на его счету их стало 17. Он обошёл Патрика Кейна (16) из «Чикаго Блэкхоукс». Больше только у Евгения Малкина (18) и Сидни Кросби (20), представляющие «Питтсбург Пингвинз».

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В текущем плей-офф Кучеров проводит свой 18-й матч. На его счету 24 (7+17) результативных действия при показателе полезности «+4» и 14 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 563 встречах, в них Никита набрал 617 (246+371) очков.