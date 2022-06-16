Сергачёв побил личный рекорд результативности за сезон в НХЛ
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв побил личный рекорд результативности за сезон в НХЛ. В первом матче финальной серии с «Колорадо Эвеланш» (3:4, ОТ) россиянин отметился заброшенной шайбой.
Теперь на его счету, с учётом регулярного чемпионата, 46 очков в нынешнем розыгрыше НХЛ – это лучший результат для защитника в его карьере.
Ранее самым результативным сезоном игрока был чемпионат-2017/2018 – это первый год Сергачёва в «Тампе». Тогда он набрал 45 баллов в 96 встречах сезона.
В нынешнем розыгрыше НХЛ на счету Михаила 78 матчей в регулярном чемпионате, где он набрал 38 баллов: забросил семь шайб и отдал 31 результативную передачу. В плей-офф у него восемь баллов в 18 встречах (2+6).
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