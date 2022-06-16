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Сергачёв: это обычная вещь, мы проигрывали первые игры и раньше. Это же серия

Сергачёв: это обычная вещь, мы проигрывали первые игры и раньше. Это же серия
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал поражение от «Колорадо Эвеланш» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли (3:4, ОТ).

«Это обычная вещь. Мы проигрывали первые игры и раньше. Это же серия. Завтра возьмём выходной и просто расслабимся, очистим головы и потренируемся. А потом выйдем на вторую игру.

Для нас ничего не меняется. Мы по-прежнему уверенная в себе команда», – цитирует Сергачёва Sportsnet.

Напомним, в первом финальном матче с «Колорадо Эвеланш» (3:4, ОТ) Сергачёв отметился голом и побил личный рекорд результативности за сезон в НХЛ. Теперь на его счету, с учётом регулярного чемпионата, 46 очков в нынешнем розыгрыше НХЛ – это лучший результат для защитника в его карьере.

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