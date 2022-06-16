Губернатор Омской области прокомментировал название новой хоккейной арены

Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал название нового стадиона, который строится в Омске.

«Строительство домашней арены омского хоккейного клуба «Авангард» и возвращение ястребов домой – значимое событие для всех нас. Кроме того, новая арена и создаваемая вокруг неё современная досуговая инфраструктура станет архитектурной доминантой города, местом притяжения омичей и туристов. «Газпром нефть» как надёжный партнёр региона не в первый раз инвестирует в развитие городской среды. Символично, что название нашей арены объединило в себе знаковую для города компанию и социально значимый объект», – цитирует Буркова официальный телеграм-канал «Авангарда».

Ранее стало известно, что стадион будет называться «G-Drive Арена».