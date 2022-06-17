Кэссиди: хочу, чтобы моё имя было на Кубке Стэнли. Верю, что смогу сделать это с «Вегасом»
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Новый главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди прокомментировал подписание контракта с клубом.
«Работа в «Бостоне»? Я думаю, что в целом проделал хорошую работу в определённых аспектах игры, которые важны для Национальной хоккейной лиги. Это тот стиль игры, который я могу привнести, и я пытался заставить играть так все свои команды. Думаю, игроки «Вегаса» также хотят преуспевать в подобном стиле.
Цель? Победа в плей-офф. Думаю, что, когда вы приближаетесь к победе в Кубке, вы всегда думаете об этом, и вы хотите закончить работу и определённо настраиваете себя только на это. Хочу, чтобы моё имя было на Кубке Стэнли, и я верю, что есть возможность сделать это с «Вегасом», — цитирует Кэссиди Sportsnet.
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