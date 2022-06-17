Павел Дацюк и Александр Овечкин подтвердили участие в прощальном матче Александра Сёмина

Двукратный чемпион мира Александр Сёмин подтвердил, что на его заключительный матч в Красноярск приедут Александр Овечкин и Павел Дацюк. Об этом Сёмин заявил в эфире радиошоу «Красноярск Главный».

Событие под названием «Легендарный овертайм», в котором команда мировых звёзд хоккея примет команду Александра Сёмина, состоится 30 июня на льду «Платинум Арены» в Красноярске. Новая партия билетов поступит в продажу 23 июня. Стоимость билетов на матч варьируется от 1000 до 5000 рублей. Ранее нападающий анонсировал приглашение Евгения Малкина, Ильи Ковальчука, Кирилла Капризова и других именитых российских хоккеистов на свой матч.

Напомним, Сёмин является двукратным чемпионом мира (2008, 2009), также он выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». В КХЛ 38-летний форвард играл за «Торпедо», «Металлург» и «Витязь», ранее он выступал в чемпионате России за «Трактор», «Ладу» и «Химик».