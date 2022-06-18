Pro Hockey Rumours: вряд ли кого-то удивит, если «Колорадо» не удастся удержать Ничушкина

Издание Pro Hockey Rumours прокомментировало игру российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в текущем сезоне.

«Одной из самых недооценённых красивых историй последних нескольких лет в НХЛ стало перевоплощение Валерия Ничушкина. Будучи выбранным в топ-10 на драфте 2013 года, российский форвард испытывал проблемы в «Далласе», что привело к его отбытию в родную Россию на несколько сезонов по истечении начального контракта. Затем «Старз» вернули его в НХЛ и подписали двухлетнее соглашение на $ 5,9 млн перед началом сезона-2018/2019. Однако после того, как ему не удалось забить ни одного гола и при этом он смог отдать лишь 10 ассистов в 57 матчах кампании-2018/2019, «Даллас» выкупил контракт Ничушкина, который должен был действовать ещё один год, и сделал его неограниченно свободным агентом. В свои ряды Валерия рискнули пригласить «Эвеланш», дав ему однолетний контракт на $ 850 тыс. С тех пор его результативность пошла в гору, но, что, пожалуй, самое важное, в среде хоккейных экспертов Ничушкин начал наращивать репутацию одного из лучших нападающих защитного плана. Тем самым он заслужил новое, двухлетнее соглашение на $ 5 млн, которое окупается сполна. В текущем сезоне Ничушкин забил 25 голов и набрал 52 очка в 62 встречах при зарплате всего-то в $ 2,5 млн за год.



При такой продуктивности и с учётом наработанного авторитета можно быть уверенным, что этим летом Ничушкин получит значительное повышение. Хотя, как сообщал Энди Стрикленд из Bally Sports Midwest, Ничушкин и «Эвеланш» обсуждали новый контракт ранее в ходе сезона, но прийти к согласию не сумели. Теперь вновь становящийся свободным агентом, однако уже на фоне потрясающей кампании, 27-летний Ничушкин имеет хороший шанс получить отличные условия по новой сделке. Тем не менее вряд ли кого-то удивит, если «Колорадо» не удастся удержать его у себя, поскольку приоритетной целью клуб наверняка поставит разрешение неопределённой ситуации на вратарской позиции и продление контракта с Натаном Маккинноном», — говорится в сообщении.